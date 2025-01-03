Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о запрете на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

Запрет не распространяется на реализацию таких товаров юрлицами, имеющими разрешения или свидетельства на право продажи пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, юрлицам, имеющим право на реализацию данных изделий, проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности. Также не запрещена оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами или фонтанами холодного огня.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что введенный запрет обусловлен участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий.

Постановление вступает в силу с 4 января.