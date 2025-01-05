Правоохранители напомнили о правилах безопасного поведения во время школьных каникул. Об этом БЕЛТА рассказали в МВД.

У школьников продолжаются зимние каникулы, а значит, они проводят значительное время без присмотра взрослых. В этот период фиксируется больше происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах, у водоемов, на игровых площадках и во дворах. Правоохранители обращаются к взрослым с просьбой еще раз напомнить детям правила безопасного поведения.

Так, нельзя играть на дороге или около нее. Пересекать проезжую часть можно только в разрешенных местах, при этом не закрывать себе обзор капюшоном и не пользоваться в этот момент наушниками.

Водоемы также являются местом повышенной опасности, а потому не нужно подходить к их берегам. Опасно гулять по железнодорожным путям, переходить их можно только в специально оборудованных для этого местах.

Нужно избегать общения с незнакомцами и не соглашаться на их предложения о легком и быстром заработке.

Сотрудники милиции напоминают взрослым: нужно исключить нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время вне жилища без сопровождения взрослых, следует интересоваться их жизнью, кругом общения, в том числе виртуальным, и контролировать досуг.