Вопросы труда и социальной защиты связаны с интересами каждого человека, каждой семьи и являются одними из наиболее сложных и многогранных составляющих общественной жизни, отметил губернатор.

— Ваша работа требует не только профессионализма, но и огромного душевного тепла, внимания и заботы о тех, кто нуждается в поддержке.

Спасибо за преданность избранному делу, за нелегкий, но такой необходимый труд. Желаю здоровья, сил, терпения и вдохновения, а также благодарных людей вокруг.

Пусть впереди будет много ярких и успешных дней!