«Эти праздничные дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают к духовным истокам», — говорится в поздравлении.

Губернатор отметил, что добрые традиции рождественских дней передаются из поколения в поколение, наполняют сердца надеждой и верой, любовью и милосердием, дают уверенность в завтрашнем дне. «Великий праздник несёт с собой сквозь тысячелетия торжество света, любви, надежды, является неиссякаемым источником духовной радости и творческих сил, входит в каждый дом, побуждая людей к благородным поступкам! Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше» — пожелал Иван Крупко.

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