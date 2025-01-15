С вопросами к губернатору обратились 4 человека. Проблемы, которые граждане озвучили, касались оказания медицинской помощи, пенсионного обеспечения, транспортных пассажирских перевозок в регулярном сообщении. Во время общения с главой региона жители озвучили и другие темы. По всем обращениям даны конкретные поручения, вопросы взяты на контроль.

В рабочем графике Ивана Крупко – встреча в рамках Единого дня информирования с трудовым коллективом и учащимися аграрно-технического колледжа. Тема для разговора – важная: «УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ – ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО».