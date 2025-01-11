К главе районе обратились 4 жителя райцентра и сельской местности. Первым дозвонилась жительница д. Синичино с просьбой подсыпать подъездную дорогу к населенному пункту. С учетом того, что гражданка обращалась ранее по обозначенной теме, вопрос находится на контроле.

Из д. Радеево поступил звонок по вопросу установки электрического котла, либо передачи в собственность занимаемого жилого дома. Житель райцентра озвучил свои предложения в части наведения порядка и благоустройства территории вблизи дома №5 в м-не Восточный. А сельчанин из Фундаминки сетовал на близкое расположение шахтного колодца от строений, расположенных на придомовой территории. По всем вопросам ответственным службам даны поручения о рассмотрении, внесении предложений по возможному их разрешению.