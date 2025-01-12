Представители социальной сферы во главе с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома Светланой Серафимович и директором учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района» Оксаной Ковалёвой приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников социальной защиты. Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Надежда Цупа вручила благодарность комитета заместителю директора территориального центра Галине Хацулёвой.