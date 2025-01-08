«Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, сами это осознаете. Каждый ваш успех вдохновляет многих белорусов на новые дела, такие же добрые, человечные и очень нужные», – подчеркнул Глава государства.

Среди представителей Гомельщины специальной премии удостоен коллектив Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки».

Специальной премией также отмечен авторский коллектив в составе начальника бюро Института «Гомельгражданпроект» Ольги Ачаповской, завотделом областного музея военной славы Виктории Заяц и заведующего филиалом Калинковичского краеведческого музея Зинаиды Хлебовец.

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