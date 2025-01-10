Углубить переработку отходов, строить очистные сооружения — эти темы считает важными Президент Беларуси.

— Очистные сооружения и большой завод по переработке отходов — это надо делать. В этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим. Особенно переработке мусора. У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты, потому что там есть все — от полиэтилена до бумаги. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Также Президент призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам.

Меня больше всего беспокоит то, что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем

Александр Лукашенко

Это касается, например, отношения к лесам, земельных ресурсов, воды и многого другого.

— То же самое у нас по твердым бытовым отходам. То же самое у нас по воде, — отметил глава государства.

Например, до сих пор по стране остаются нераспаханные земли сельхозназначения. В то время как Беларусь на экспорте получает порядка $9 млрд в год и дополнительные посевные площади позволят увеличить объемы выращенной продукции и, соответственно, нарастить поставки за рубеж.

mlyn.by