В столичном общежитии от удара током погибла 35-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Беда случилась вечером 11 января. Женщина включила стиральную машину и пошла принимать ванну. С собой она взяла мобильный телефон, подключив его к сети электропитания.

Спустя некоторое время соседи по блоку услышали странные звуки из ванной комнаты, открыв которую, они увидели, что соседку трясет током. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту следователи проводят проверку.

Следственный комитет в очередной раз напоминает, что нельзя пользоваться электрическими устройствами при нахождении в воде, а также прикасаться мокрыми руками к работающим электроприборам или вставлять вилку электроприбора в розетку.