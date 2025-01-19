Впечатлило, что в ходе экскурсии некоторые экспонаты можно было не только посмотреть, потрогать, но и опробовать. Данная выставка помогает прикоснуться к истокам: на специальном стенде можно послушать звуки природы и вдохнуть ароматы Беларуси, а также провести ладонью по спелым ржаным колосьям, пройдя по импровизированной полевой дороге. Педагоги района отметили уникальность проекта. Он позволяет ознакомиться с достижения нашей страны и интересен людям любого возраста. Выставка впечатляет и позволяет убедиться, что за 30 лет в стране удалось сделать много как в социальной, так и в технологической, инфраструктурной сферах.