Председатель районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК Валентина Ксензова и ответственный секретарь районного совета ветеранов Мария Майсейкова навестили ветеранов труда Бориса Горновского и Марию Медведеву, адресовав уважаемым землякам пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и вручив памятные сувениры.

Несмотря на тяжелое послевоенное детство и Борис Яковлевич, и Мария Степановна добросовестно, на протяжении многих лет трудились на благо Будакошелевщины. По их признанию, им сегодня приятно и дорого то внимание, которое им оказывают.