Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту – основа сохранности жизни и здоровья граждан и их имущества. Однако не все понимают, что непотушенный окурок или спичка могут привести к трагедии.

На территории Буда-Кошелевского района оперативная обстановка с пожарами и гибелью на них людей остается сложной. Большинство возгораний зафиксировано в сельской местности. Главная причина гибели людей на пожарах — неосторожное обращение с огнем при курении.

С целью стабилизации сложившейся обстановки работники районного отдела по ЧС проводят профилактические мероприятия в жилом секторе, в том числе и в выходные дни. В центре внимания — категория граждан, наиболее подверженных риску возникновения пожаров.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, проверяют состояние отопительных печей и эксплуатацию электрооборудования. Особое внимание уделяют наличию и исправности автономных пожарных извещателей, которые могут спасти жизни в случае возникновения чрезвычайной ситуации, также с каждым из жильцов проводят профилактические беседы о недопущении курения в доме.

«Курение в доме в большинстве случаев приводит к пожару, и того хуже — к гибели курильщика, — отметил заместитель начальника Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Сергей Козлов. – Очень важно быть предельно внимательными и осторожными с огнем, ни в коем случае не курите вблизи сгораемых веществ и материалов в квартире, домовладении а тем более в постели. Курите только в специально отведенных для этого местах. Забудьте о привычке выбрасывать «окурки» куда попало. Не используйте в качестве пепельницы коробки от спичек или сигарет.»

Жителям работники РОЧС вручают буклеты по пожарной безопасности, содержащие полезные советы о том, как предотвратить пожары в своем жилище.

Буда-Кошелевский РОЧС