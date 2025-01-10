Информация о режиме работы управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по приему налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 2024 год в рабочие дни:

— понедельник с 8.00 до 19.00 (без обеденного перерыва);

— четверг с 8.30 до 20.00 (без обеденного перерыва);

— вторник, среда, пятница с 8.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), а также 22 и 29 марта 2025 года с 9.00 до 13.00.

Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, д.3, кабинет 25. Телефон (802336) 7-34-47.