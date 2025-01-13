Сегодня в Республиканской акции «От всей души» приняли участие председатель районной организации Красного Креста Тамара Кравцова, председатель ветеранской организации Александр Куриленко, специалист ветеранской организации Мария Майсейкова, инструктор–валеолог центральной районной больницы Инна Гусакова.

Участники акции посетили пациентов, находящихся на койках социального ухода в Коммунаровской сельской участковой больнице. Помимо теплых, душевных пожеланий, пациентам были вручены сладкие подарки, необходимые для них предметы бытового ухода. Ни один человек не остался без внимания, а медицинскому персоналу также выразили слова искренней признательности за труд и заботу о здоровье граждан.