Рождественское послание Архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Дорогие и возлюбленные о Господе братья и сестры!

С Рождеством Христовым!

Рождество – начало Нового Завета. От него наш календарь начинает свой отсчет. Наша эра, как ее мы называем, это и есть Новозаветная эпоха.

Несколько десятилетий назад атеисты пытались стереть всякое упоминание о Христе и начинали это в первую очередь с идеи уничтожения привычного нам календаря. Из него исчезли не только все церковные праздники, но даже и воскресные дни. Параллельно предпринимались попытки убрать и привычное нам летоисчисление. Попытка эта, конечно же, не удалась. Люди по-прежнему продолжают отсчитывать годы от события Рождества.

Но сказать, что безбожная агитация прошла бесследно – отчасти солгать. Диавол продолжает воевать против человеческого рода, пытаясь стереть его память. Сегодня практически во всем мире люди стали забывать о смысле и глубине этого праздника.

«Причем здесь Христос? Сегодня же Рождество!», – восклицают непонимающие.

Праздник без виновника и деталей события превращается в пустышку. Это как празднование дня рождения без знания имени виновника торжества. Звучит нелепо, но это наша действительность.

Однако не только о Рождестве мы стали забывать. Из нашей памяти постепенно исчезают имена библейских героев, а иногда даже и своих же великих земляков, многие из которых прославлены в лике святых. Это весьма прискорбно.

Народ, не помнящий о своих корнях, не может рассчитывать на будущее. Одной из наших целей должно стать воскрешение исторической памяти. Дальше же нужно передать эти знания своим детям.

Восточная мудрость гласит: «Если ты думаешь на год вперед, посади семя. Если ты думаешь на десятилетия вперед, посади дерево. Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека». В этом и видится наша ближайшая задача.

В эти светлые дни хочется еще раз напомнить о сути Рождества.

Рождество – день, когда сам Творец стал человеком! Он стал одним из нас для того, чтобы спасти все человечество от рабства греха и вырвать из объятий смерти.

Спаситель пришел в этот мир новорожденным ребенком. Пройдя все трудности земного бытия, он был умерщвлен, но однажды воскрес, тем самым победив саму смерть! Именно это мы и вспоминаем в эти светлые дни. Не случайно второе название праздника звучит как Боговоплощение. Оно гораздо глубже передает суть произошедшего.

«Чтобы сделать богами тех, кто были [всего лишь] людьми, сделался человеком тот, кто был Богом», – говорит блаженный Августин. В его словах кроется главный смысл и суть праздника.

Через Рождество Бог всех призывает к великой тайне преображения. В первую очередь нас самих, а после и всего мира.

С праздником, дорогие братья и сестры! С Рождеством!

Рождественское послание Епископа Туровского и Мозырского Леонида Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры!



В эти святые дни мы вновь переживаем особое историческое время, которое было и остается главным в жизни человека. Рождество Христово – событие поистине вселенского значения, объединяющее всю полноту мироздания и раскрывающее неизреченную любовь Бога к людям.

Господь Вседержитель, вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, единым словом сотворивший невидимый и видимый мир, небо и землю, и всё, что наполняет их, смиряет себя, творит из кровей преблагословенной Девы Марии себе плоть, рождается в вертепе, полагается в яслях беспомощным младенцем. Церковь возвещает нам, что ужаснулось небо и подвиглись концы земли, ибо совершилось величайшее чудо и таинство, непостижимое не только для людей, но и для высших горних чинов – всего ангельского мира.

Иисус Христос пришел на землю, чтобы не просто разделить с нами все трудности человеческой жизни. Он пришел придать ей новое измерение, дать покой всем труждающимся и обремененным (ср. Мф. 11:28), исцелить поврежденную грехом человеческую природу, спасти людей от греха, насильства диавола и вечной смерти. Бог воплотился, чтобы нас возвести на небо, в прежнее блаженное состояние богообщения и дать жизнь вечную в своем царстве.

Через воплощение Бога человек возвышается на новую ступень, делается новым творением, которое способно жить не только своей, но и божественной, вечной жизнью со Христом.

В дни Рождества Христова во всех храмах звучат слова «С нами Бог!» – и это самая большая радость, потому что Господь пришел в наш мир, чтобы быть с нами, быть с каждым из нас, от чего жизнь наполняется особым смыслом, светом и радостью. И мы, как истинные последователи Христовы, постараемся ответить ему за все его великие блага своей взаимной любовью. Будем стремиться исполнять его заповеди, любить ближних, держать свое сердце открытым для чужой боли, помогать людям молитвой и добрыми делами, иметь попечение о страждущих и одиноких, малоимущих и больных, видеть в каждом человеке ближнего, ради которого пришел на землю Господь.

В эти дни всемирного торжества сердечно поздравляю всех вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова. Молитвенно желаю вам духовной радости, телесного здравия, душевного мира, добра, благополучия и благодатной помощи божией во всех ваших трудах.

Свет Вифлеемской звезды, некогда указавший волхвам путь к яслям богомладенца, да просветит наш разум, умирит нашу жизнь и приведет нас к Богу. Пусть новый год будет благоприятным, исполненным счастья и божьего милосердия, чтобы мы прожили его в тишине, благочестии и чистоте, восходя от силы в силу на пути вечного спасения. Бесконечная радость Рождества Христова пусть не оскудевает в наших сердцах, и да хранит всех нас неиссякаемая божественная благодать!

Пусть Господь благословит всех нас!