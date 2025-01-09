9 января состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на первое полугодие и 1-й квартал 2025 года. Участники прислали 319 квитанций, 26 из которых оказались призовыми.
Представляем список победителей.
Чайник – 72. Марков О.Ю.
Чайник – 43. Титоренко Е.В.
Миксер – 54. Алейников Л.В.
Утюг – 5. Коновод Т.М.
Весы – 119. Янченко Г.Д.
Часы – 142. Болдуева А.А.
Кружки
- Гурская В.Ю.
- Гришай Л.А.
- Лихтарева Н.К.
- Давыденко В.В.
- Луткова Е.Н.
- Савастеева Н.П.
- Канчер С.А.
- Городинец О.М.
- Берестова Н.В.
- Тимошенко М.П.
Блокноты с ручками
- Никитенко О.В.
- Асипцова Т.Д.
- Петрова Т.В.
- Мазурова Е.М.
- Альховик И.В.
- Суворкина С.В.
- Сафонова Л.М.
- Саплицкая Е.О.
- Болбасова Н.В.
- Ярош Л.А.