9 января состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на первое полугодие и 1-й квартал 2025 года. Участники прислали 319 квитанций, 26 из которых оказались призовыми.

Представляем список победителей.

Чайник – 72. Марков О.Ю.
Чайник – 43. Титоренко Е.В.
Миксер – 54. Алейников Л.В.
Утюг – 5. Коновод Т.М.

Весы – 119. Янченко Г.Д.
Часы – 142. Болдуева А.А.

Кружки

  1. Гурская В.Ю.
  2. Гришай Л.А.
  3. Лихтарева Н.К.
  4. Давыденко В.В.
  5. Луткова Е.Н.
  6. Савастеева Н.П.
  7. Канчер С.А.
  8. Городинец О.М.
  9. Берестова Н.В.
  10. Тимошенко М.П.

Блокноты с ручками

  1. Никитенко О.В.
  2. Асипцова Т.Д.
  3. Петрова Т.В.
  4. Мазурова Е.М.
  5. Альховик И.В.
  6. Суворкина С.В.
  7. Сафонова Л.М.
  8. Саплицкая Е.О.
  9. Болбасова Н.В.
  10. Ярош Л.А.