9 января состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на первое полугодие и 1-й квартал 2025 года. Участники прислали 319 квитанций, 26 из которых оказались призовыми.

Представляем список победителей.

Чайник – 72. Марков О.Ю.

Чайник – 43. Титоренко Е.В.

Миксер – 54. Алейников Л.В.

Утюг – 5. Коновод Т.М.

Весы – 119. Янченко Г.Д.

Часы – 142. Болдуева А.А.

Кружки

Гурская В.Ю. Гришай Л.А. Лихтарева Н.К. Давыденко В.В. Луткова Е.Н. Савастеева Н.П. Канчер С.А. Городинец О.М. Берестова Н.В. Тимошенко М.П.

Блокноты с ручками