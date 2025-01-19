Ранее подобный указ в республике уже принимался – летом 2022 года, в нем те же положения, что и в новом документе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым сроком на три года продлен упрощенный порядок приемки в эксплуатацию самовольных построек, сообщили в пресс-службе главы государства.
Документ касается одноквартирных жилых домов и нежилых строений, которые граждане возвели без разрешений и проектной документации. Но с одним ограничением – за исключением зданий, находящихся в Минске.
«Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года», – говорится в сообщении.
Указом местные исполнительные и распорядительные органы наделены правом принимать в эксплуатацию такие объекты, при этом они не будут уже считаться самовольно построенными.
Отмечается, что принятое решение позволит узаконить самовольные постройки на участках, которые были получены гражданами до 1 сентября 2022 года.
Первый указ об «амнистии недвижимости» был подписан в июле 2022 года – он предусматривал все те же положения, что и документ, продлевающий его действие.