Отмечается, что принятое решение позволит узаконить самовольные постройки на участках, которые были получены гражданами до 1 сентября 2022 года.

Первый указ об «амнистии недвижимости» был подписан в июле 2022 года – он предусматривал все те же положения, что и документ, продлевающий его действие.