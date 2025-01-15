Такие формы очень эффективны, они помогают депутатам организовать конструктивный диалог, узнать о проблемах, с которыми сталкиваются люди, помочь в их решении.

В ходе встречи Екатерина Зенкевич подробно рассказала присутствующим о работе депутатов, о помощи и содействии в решении вопросов граждан. Особое внимание заострила на социально-экономическом развитии Гомельской области, достижениях и планах. Накануне важного политического события страны – выборов Президента Республики Беларусь – член Совета Республики напомнила присутствующим, что участие в голосовании – вклад каждого гражданина в определение будущего страны.

Гомельщина официально