Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем новогоднем послании к народу дал старт пятилетке качества. Каждый ее год будет посвящен одному важнейшему направлению. 2025 год стал Годом благоустройства страны, целью которого является повышение качества жизни людей. Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Екатерина Зенкевич отмечает, что в Гомельской области благоустройство территорий находится на постоянном контроле органов управления и самоуправления всех уровней, поскольку порядок на земле — это постоянный и ежедневный труд.





— В конце 2024 года по поручению председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко прошла сплошная инвентаризация территорий по выявлению неиспользуемых объектов всех форм собственности, в том числе жилищного фонда, — рассказывает Екатерина Зенкевич. — В этой работе был задействован депутатский корпус первичного уровня — наши основные помощники на местах, которые владеют полной и достоверной информацией о состоянии дел на их территориях.

По ее словам, в настоящее время проводится анализ полученных данных. В отношении каждого объекта определяется план действий и в течение текущего года будут приняты меры.

— Также на территории Гомельской области проводится работа по реализации Указа Президента Беларуси от 24 марта 2021 года № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», которым значительно упрощен порядок отчуждения пустующих домовладений, — продолжает сенатор. — В результате мы стали ежегодно продавать в среднем более 140 домов, а ранее — около 10. Хочу отметить, что ход работ по каждому объекту, имеющему признаки пустующего, а также высвобожденному земельному участку находится на контроле до полного благоустройства.

Кроме того, для исполнения поручения Главы государства формируется программный комплекс мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозорганизаций, земельных участков в населенных пунктах, сокращению пустующих домов.

— На итоговой сессии областного Совета депутатский корпус высказал свое предложение о проведении районных фестивалей «Дажынкi» с 2025 года в агрогородках с учетом наработанной практики в Гомельской области по проведению комплексного благоустройства населенных пунктов. Помимо этого, районам дано поручение до 1 февраля подготовить планы благоустройства каждого населенного пункта. Все причастные уже включились работу, — сообщает член Совета Республики.

По мнению Екатерины Зенкевич, одним из факторов успешности благоустройства является вовлеченность местных жителей:

— В 2024 году Гомельский областной Совет направил в областную ассоциацию местных Советов депутатов 111 заявок. По итогам конкурсного отбора в 2024 году победителями признаны 25 проектов различной тематики из всех регионов области. В настоящее время ведется новый конкурсный отбор. И я приглашаю всех инициативных, творческих людей, которым не безразлична красота малой родины, присоединиться к этому движению.

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