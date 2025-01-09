Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале привел статистику за первую неделю 2025 г.

Как сообщили в Госпогранкомитете, за новогодние выходные Беларусь приняла порядка 2,5 тыс. иностранных туристов по безвизовому режиму. В ведомстве уточнили, что упрощенный механизм путешествий действует в отношении жителей 38 стран, которые включены в список «безвиза».

С 1 января 2025 г. в нашу страну прибыли 2 459 иностранцев. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши.

В целом за 2,5 года действия безвизового режима в нашей стране побывали 1 млн 34 тыс. 194 жителя Европы. В лидеры среди иностранных путешественников, посещавших страну в упрощенном порядке, вышли жители Литвы: Беларусь посетили свыше 588 тыс. граждан этой страны. Из Латвии в нашу страну прибыло 325 тыс. 855 туристов. Третье место в этом топе занимают поляки: с 15 апреля 2022 г. в Беларуси побывали 104 тыс. 210 жителей этой страны.

В ГПК обратили внимание, что глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. В упрощенном порядке иностранные туристы смогут посетить Беларусь до 31 декабря 2025 г.

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