Директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Оксана Гайдук рассказала корреспонденту БЕЛТА о том, сколько современных комплексов по обращению с ТКО планируется открыть в Беларуси в Год благоустройства.

Оксана Гайдук отметила, что суть национальной стратегии в обращении с отходами состоит в том, чтобы переработать как можно больше и как можно меньше захоронить на мусорных полигонах. Для этого модернизируется, совершенствуется вся система обращения с коммунальными отходами, развиваются мощности по сортировке, внедряются новые методы и технологии использования ТКО. Сегодня в республике 81 линия сортировки и 9 мусороперерабатывающих заводов в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве, Орше и Новополоцке. Эти мощности позволяют сортировать около 1,1 млн т ТКО в год.

«В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию современные комплексы по обращению с ТКО в Бобруйске, Минске, Новополоцке. Строятся такие объекты в Волковыске и Гомеле. В этом году приступим к строительству региональных комплексов для Пинской и Пуховичской зон обслуживания», — рассказала директор.

С 2010 года общее количество объектов захоронения (полигонов и мини-полигонов) сократилось более чем в 22 раза, а работы по полному закрытию мини-полигонов завершены. Кроме того, постоянно ведется работа по замене устаревшей техники, унификации транспортного парка и контейнерного хозяйства. «По сравнению с 2010 годом количество контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов увеличилось в нашей стране почти в 9 раз. Контейнеров сегодня для раздельного сбора отходов — более 358 тыс., пунктов приема вторичных ресурсов — более 1,6 тыс. 85% населения Беларуси сегодня имеют доступ к раздельному сбору отходов», — обратила внимание Оксана Гайдук.

Из года в год растут объемы сбора и переработки традиционных видов вторичных материальных ресурсов (ВМР) — макулатуры, отходов стекла, полимеров, изношенных шин. «К примеру, в 2012 году их собирали и перерабатывали 382 тыс. т, в по предварительным итогам 2024 года — более 822 тыс. т. Рост более чем в два раза. Благодаря государственной поддержке фактически с нуля создана система сбора от населения отходов бытовой техники и электроники, ртутных ламп и отработанных батареек», — привела она пример.

По словам Оксаны Гайдук, в целом за 12 лет благодаря развитию инфраструктуры удалось существенно нарастить объем сбора пригодных для повторного использования ресурсов. К примеру, отходов пластика — более чем в 4 раза, стекла — более чем в 3, шин — в 2,6 раза. Организаций, которые занимаются сбором ВМР, в 2012 году было 172, а сегодня — 425.