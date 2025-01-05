Чуткие, заботливые, внимательные, с большим сердцем и постоянной готовностью прийти на помощь людям — эти качества присущи работникам социальной защиты, которые 5 января отмечают свой профессиональный праздник. Кто трудится в этой отрасли в Гомельской области, об их ежедневных заботах и задачах в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Надежда Цупа.

— У специалистов системы соцзащиты очень важная, многогранная, благородная и ответственная миссия…

— Действительно, сфера деятельности органов по труду, занятости и социальной защите многогранна. Под нашей опекой находятся практически все категории населения области: дети, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, те, кто нуждается в государственной поддержке в силу жизненных обстоятельств.

В области социальные услуги оказывают 25 территориальных центров социального обслуживания населения и 15 социальных пансионатов. Территориальные центры социального обслуживания населения есть в каждом районе области, и там задействовано более 6 тыс. сотрудников. В социальных пансионатах занято более 2 тыс. человек.

— Каков портрет социального работника области?

— У профессии «социальный работник» преимущественно женское лицо. Средний возраст — 47 лет. В среднем на одного социального работника приходится восемь подопечных.

В системе социальной защиты области трудятся и молодые кадры. Сегодня это около 400 человек, или чуть более 6%. В этом году при комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома был создан молодежный совет, куда вошли десять активистов наших учреждений. 13 сентября прошел первый молодежный форум работников системы социальной защиты Гомельской области «Время выбрало нас!», который собрал около 300 участников: молодых работников системы социальной защиты, руководителей органов по труду, занятости и социальной защите, территориальных центров и социальных пансионатов.

Сделаю еще акцент: социальные работники — это профессионалы, люди, преданные своему делу. Вместе с тем они — скромные труженики, дарящие милосердие, доброту и душевную чуткость.

— За какими социальными услугами чаще всего обращаются к соцработникам в регионе?

— По-прежнему востребованы традиционные услуги. Так, из года в год увеличивается количество пожилых и инвалидов, получающих на дому услуги социальных работников, сиделок. В 2024 году услугу соцработника в Гомельской области получили более 16 тыс., услугу сиделки — свыше 1 тыс. пожилых и инвалидов. Для сравнения: в 2023 году — 15,1 тыс. и 853 человека соответственно.

Отделения дневного пребывания постоянно посещают более 3,5 тыс. пожилых людей и людей с инвалидностью. Услуги персонального ассистента и переводчика жестового языка в 2024 году получили около тысячи инвалидов.

В социальных пансионатах ежедневную помощь наши работники оказывают более 3,2 тыс. проживающим там подопечным.

Востребована в регионе и услуга социальной передышки. Это услуга ухода за детьми-инвалидами. В нашей области функционируют два детских социальных пансионата, которые предоставляют такую услугу семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, — на 56 календарных дней в году. На это время ребенок может разместиться в социальном пансионате.

Система социального обслуживания постоянно развивается, и набирают популярность новые социальные технологии. Это, к примеру, услуги дневного присмотра, замещающая семья, когда соцуслуги предоставляются в условиях совместного проживания, обучения навыкам ухода членов семьи. Законом «О социальном обслуживании» в новой редакции закреплены такие новации, как внедрение системы долговременного ухода, дистанционное обслуживание, транспортное обеспечение учреждений социального обслуживания.

— Фундамент, на котором строится будущее человека, — это семья…

— Поддержка семей — это национальный приоритет государства. В нашей стране меры поддержки постоянно совершенствуются, появляются новые механизмы. Один из них — семейный капитал. Например, в Гомельской области с начала реализации этой программы (с 2015 года) принято более 23,4 тыс. решений о назначении семейного капитала.

Напомню, что с 1 января 2020 года законодательством установлена норма, которая позволяет досрочно использовать средства семейного капитала. В нашей области в настоящее время горрайисполкомами принято более 14,1 тыс. решений о досрочном использовании семейного капитала. Преимущественно эти средства идут на улучшение жилищных условий — 78% от общего количества принятых решений.

А для повышения роли и престижа семьи, продвижения идеи ответственного родительства проводятся многие мероприятия. Так, в День семьи в Гомеле прошел открытый диалог «Семья со знаком качества» с председателем облисполкома Иваном Крупко. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей о своих увлечениях, достижениях и традициях рассказали победители отборочных туров регионального этапа республиканского конкурса «Семья года». В октябре в Республиканском дворце культуры профсоюзов прошел финал «Семьи года — 2024». Конкуренция получилась серьезная: участие в конкурсе приняли 440 семей со всей Беларуси. Рекордное число. До областных этапов дошли 58 семейных союзов, до финала — семь самых творческих, ярких, дружных. Представители нашей области — семья Новиковых из Речицы — в республиканском конкурсе заняла второе место.

— А как выстраивается работа с людьми почтенного возраста?

— Во всех учреждениях социального обслуживания населения области созданы благоприятные условия, чтобы наши уважаемые ветераны смогли раскрыть и реализовать свой потенциал. В самых разных направлениях. В территориальных центрах области функционируют более 300 кружков и клубов по интересам, фольклорные ансамбли. Большой отклик от людей пожилого возраста получают различные конкурсы, фестивали, выставки народного творчества и другие мероприятия.

Так, в ушедшем году в Добруше прошли международные фестивали «Спортивному движению — наше уважение» и «Мы вместе» с участием команд из Брянской области. Все районы области в конце сентября приняли участие в республиканском марафоне по скандинавской ходьбе. На старт вышли более 600 участников элегантного возраста. Участники собственным примером продемонстрировали, что основа долголетия — активность и физкультура, а также хорошее настроение.

Также ко Дню пожилого человека в Гомельском областном драматическом театре 25 пар почтенного возраста кружили на «Серебряном балу «Вдохновение». А в конце октября в Жлобинском районе прошел областной слет представителей советов пожилых граждан Гомельской области «Наследие для будущих поколений».

Приведу и такой факт: в Гомельской области свыше тысячи волонтеров серебряного возраста. И 5 декабря более 100 «серебряных» волонтеров объединил в Рогачеве первый областной форум «Смех продлевает жизнь, активное долголетие — качество жизни». Участники обменялись лучшими волонтерскими практиками и инициативами, также шла речь о расширении возможностей участия старшего поколения в общественной жизни, вовлечении пожилых в добровольческое движение и работу общественных объединений.

— Еще одна важная составляющая системы социальной защиты — пенсионное обеспечение.

— В Гомельской области в системе органов Министерства труда и социальной защиты пенсии выплачиваются 366,5 тыс. получателей. Это 26,9% численности населения области. Средний размер пенсии по возрасту в регионе в декабре 2024 года составил Br843,74. Обеспечена полная и своевременная выплата пенсий.

— Ну и не менее важная тема — занятость населения, содействие в трудоустройстве…

— В январе — ноябре 2024 года в службу занятости области по вопросам поиска работы обратились 26,5 тыс. человек, из них 4,8 тыс. получили статус безработных. Из числа обратившихся за помощью в трудоустройстве при содействии специалистов службы занятости смогли найти работу 23,8 тыс. жителей области, в том числе 3,7 тыс. безработных. По направлениям органов по труду, занятости и социальной защите профессиональное обучение прошли 379 человек, из них 338 — под заказ нанимателей. Кроме того, безвозмездную финансовую поддержку в виде субсидии для организации собственного дела получили 135 безработных.



— Надежда Анатольевна, на сайте комитета есть раздел «Галерея творчества». В нем можно увидеть сувениры и полезные в быту вещи, изготовленные людьми с инвалидностью, подопечными территориальных центров и социальных пансионатов. Расскажите о реабилитационно-трудовых мастерских, которые созданы в области.

— Реабилитационно-трудовые мастерские помогают социально-трудовой адаптации, реабилитации и интеграции в общество людей с инвалидностью, развитию их способностей и интереса к трудовой деятельности, обучению трудовым навыкам. В 2024 году в территориальных центрах социального обслуживания населения Ветковского, Добрушского, Лоевского, Лельчицкого районов были открыты новые реабилитационно-трудовые мастерские. Они организуются в отделениях дневного пребывания для инвалидов.

В зависимости от того, какое в территориальных центрах имеется оборудование, изготавливаются те или иные изделия, которые затем реализуются. Спросом пользуются швейные изделия, чашки, тарелки, на которые наносится сублимационная печать, блокноты, открытки и многое другое.

— В конце декабря, в день старта республиканской благотворительной акции «От всей души», после масштабного капитального ремонта открылся Ветковский социальный пансионат «Радушный». Какими еще событиями вписан в летопись системы соцзащиты региона 2024 год?

— Минувший год был для нас весьма результативным и богатым на события. С 1 апреля комитет по труду, занятости и социальной защите совместно с ОО «Белорусское общество глухих» реализует государственный социальный заказ, по которому обеспечена доступность услуг по приему-передаче сообщений в экстренные и другие службы для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в Гомельской области.

C 1 июля дома-интернаты стали именоваться социальными пансионатами. Переименование связано с расширением спектра услуг, которые предоставляют учреждения социального обслуживания. «Полесье», «Журавинка», «Дубрава», «Лесной», «Комфортный» — названия соответствуют современному инклюзивному обществу.

К областному празднику «Дажынкi-2024» после ремонта распахнул свои двери Кормянский территориальный центр социального обслуживания населения. В обновленном центре — широкий спектр услуг: от консультационной помощи до реабилитационных программ. Основным приоритетом работы остается индивидуальный подход к каждому человеку.

— Еще завершение 2024-го наверняка запомнится и тем, что специальная премия Президента Беларуси присуждена Гомельскому детскому социальному пансионату «Счастливые улыбки» — за развитие творческого потенциала детей и молодых людей с инвалидностью, интеграцию инклюзивного искусства в культурное пространство страны?

— Безусловно! Это высочайшая оценка труда всего коллектива. И такое признание — очередное подтверждение, что мы идем правильным путем. К слову, руководитель пансионата «Счастливые улыбки» Галина Долгополова в День Независимости была отмечена званием «Человек года» Гомельской области в номинации «Призвание».

— В профессиональный праздник что бы вы хотели пожелать всем работникам социальной сферы?



— Социальный работник — не просто профессия. Это призвание, это талант. Согласитесь, не каждый человек способен быть постоянно отзывчивым, сердечным, внимательным.

Профессиональный праздник — еще одна возможность подчеркнуть значимость труда тысяч работников отрасли, тех, кто спешит на помощь нуждающимся, поддерживает одиноких и пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, проводит работу по профилактике семейного неблагополучия, оберегает здоровье и жизнь работающих, обеспечивает социальные гарантии.

Хочу искренне поздравить работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Выразить слова глубокой признательности и благодарности за их благородный труд, который они выполняют с преданностью, помогая всем жить в гармонии. И с полной уверенностью могу сказать: престиж профессии работника социальной защиты повышается и будет расти и дальше.