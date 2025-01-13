Следственный комитет продолжает устанавливать актив экстремистских ячеек за рубежом. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

В производстве главного следственного управления Следственного комитета находятся уголовные дела в отношении руководителей и участников различных экстремистских формирований за пределами Республики Беларусь, принимающих участие в акциях, организованных антибелорусскими центрами.

«В настоящее время следствием получена информация о планах беглых, направленных на попытку дискредитации Республики Беларусь на международной арене и разжигания социальной вражды посредством малочисленных уличных акций, имитирующих поддержку радикальных движений. Одним из «экстремистских перформансов» станет флешмоб с условным названием «Лукашенко в шредер», организованный Народными посольствами, — отметили в СК. — Кроме того, 26 января в Варшаве беглые преступники планируют проведение фестиваля «Беларусы годныя лепшага», целью которого является создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании в Беларуси, накал социально-политической обстановки и внешнее воздействие на правовые институты».

Следствием совместно с заинтересованными органами ведется активная работа по выявлению и идентификации участников планируемых акций за рубежом. Их деятельность документируется для принятия решения о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Каждому факту противоправной деятельности будет дана жесткая правовая оценка.