Пожары — одна из самых серьезных угроз для жизни и здоровья людей. К сожалению, основная причина трагедий, связанных с огнем, — это неосторожное обращение с ним, особенно при курении в состоянии алкогольного опьянения.

С целью предупреждения возникновения подобных случаев, спасатели Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия в местах продажи алкогольной продукции.

В ходе мероприятий покупателей проинформировали о текущей оперативной обстановке с пожарами в регионе. Подробно рассказали о том, как часто происходят возгорания из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Такие ситуации могут возникнуть в самых неожиданных местах и в любое время, что подчеркивает важность соблюдения правил безопасности. Спасатели объяснили, что делать в случае возникновения пожара. Были даны рекомендации о правилах вызова спасателей, а также разъяснены основные действия, которые следует предпринять до их прибытия. Важно помнить, что каждая секунда на счету, и правильные действия могут спасти жизнь.

Особое внимание было уделено автономным пожарным извещателям. Специалисты продемонстрировали принцип их работы и объяснили правила установки в жилых помещениях.

— Наличие такого устройства значительно повышает уровень безопасности и может предупредить о начале пожара еще до его масштабного распространения, — подчеркнул инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Также работники МЧС привели примеры трагических случаев гибели людей на пожарах, что наглядно иллюстрировало серьезность проблемы.

Кроме того, в магазинах, реализующих алкогольную продукцию, обновили информационные стенды, а на полках со спиртным разместили хенгеры «Не жди белочку — туши окурок!». В завершение бесед гражданам были вручены памятки на противопожарную тематику.

Буда-Кошелевский РОЧС