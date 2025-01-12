Репетиционное тестирование (РТ) для 11-классников в этом туре проведут с января по февраль 2025 г.

Традиционно эту задачу из года в год берет на себя Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ), специалисты которого готовят экзаменационные тесты для учащихся. Причем бланки ответов обрабатываются, а расчеты результатов производятся как на централизованным экзамене и централизованном тестировании.

Напомним, чтобы принять участие в РТ, старшеклассникам нужно зарегистрироваться на сайте РИКЗ в онлайн-режиме через личный кабинет. Регистрация считается завершенной только после того, как будет произведена оплата заявки.

Стоимость РТ по одному предмету 10 руб. 90 коп.

Как и в предыдущие годы, проверить знания в ходе РТ старшеклассники могут по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования. Разрешено сдать два государственных языка – белорусский и русский, а также математику, физику, химию, биологию, английский, немецкий, испанский, французский, китайский языки, историю Беларуси, обществоведение, всемирную историю (новейшее время), географию.

Причем участникам РТ после прохождения второго этапа предоставят решения заданий теста для выполнения работы над ошибками с использованием комплекта тестовых заданий. Также школьникам будут доступны консультации. Произойдет это ориентировочно в последней декаде февраля.

К слову, точный график проведения репетиционного тестирования определяют непосредственно учреждения образования, в которых оно проводится. Их список размещен на сайте РИКЗ в разделе «Репетиционное тестирование», «Пункты проведения РТ».

К примеру в Минске наряду с учреждением образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» в этот перечень вошли:

— Лицей им. Ф.Э. Дзержинского БГУ;

— Минское суворовское военное училище;

— Белорусский национальный технический университет;

— Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;

— Белорусский государственный аграрный технический университет;

— Белорусский государственный экономический университет;

— Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка;

— Белорусский государственный университет;

— Белорусский государственный технологический университет;

— Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова.

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