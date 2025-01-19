Церемония старта молодежного информационного проекта «Паштоўка.БЕЛ» состоялась на площадке БРСМ в Международном выставочном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект призван напомнить гражданам Беларуси об их конституционном избирательном праве, гражданской ответственности и периоде проведения выборов Президента Республики Беларусь. Проект официально стартовал церемонией гашения почтовых открыток с приглашением избирателей на выборы. После первые карточки было предложено отправить посетителям Международного выставочного центра.

С 19 по 24 января во всех регионах страны на мероприятиях БРСМ каждый желающий сможет заполнить открытку, а затем абсолютно бесплатно без марки либо конверта направить ее своему адресату на территории Беларуси. Планируется, что в период проведения проекта будет отправлено около 10 тыс. брендированных открыток.

«Сейчас мы все чаще пользуемся гаджетами, отправляя сообщения, но сообщение на такой открытке, действительно, очень оригинальное, — отметил первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Александр Лукьянов. — Мы приглашаем ребят к участию в этом проекте. У каждого есть возможность взять эти открытки абсолютно бесплатно, нанести адрес, фамилию, имя, отчество и через почтовое отделение отправить их своим друзьям, родным, близким. На всех мероприятиях Белорусского республиканского союза молодежи, а также на избирательных участках будут находиться такие открытки и в дни досрочного голосования каждый может принять участие в такой замечательной акции, которая пополняет линейку мероприятий, направленных на повышение электоральной активности наших граждан».

«На есть чем гордиться. Потому что за 30 лет в стране сделано очень многое, и мы это должны сохранить и восполнить, — дополнила первый заместитель генерального директора РУП «Белпочта» Елена Дроздович.- Мы приглашаем граждан нашей страны принять участие в нашем проекте и в выборах Президента Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года. «Белпочта» обеспечит доставку открыток по территории Республики Беларусь».

Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Центральная избирательная комиссия, Министерство информации и Министерство связи и информатизации через Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта». В феврале 2024 года накануне Единого дня голосования БРСМ выступил с инициативой проведения молодежного информационного проекта «Паштоўка.БЕЛ», которую охотно поддержали все организаторы. Наблюдался положительный эффект в части повышения электоральной активности граждан. В этой связи было принято решение продолжить реализацию проекта накануне последующих электоральных кампаний.