Спасатели убеждены, что главной причиной травм стало несоблюдение правил безопасности.

В агрогородке Якимова Слобода школьник получил ожог кисти, взрывая пиротехнику, и был госпитализирован.

В Столине двое подростков пострадали поздно вечером: один получил травмы кистей, другой — термические ожоги глаз.

В Минске студент после полуночи запускал салюты, повредил руку и предплечье, после чего самостоятельно обратился за медицинской помощью.

МЧС напоминает: не подходите к фейерверкам, если они не сработали, ждите 10-15 минут на расстоянии.

Несработавшую пиротехнику нужно замочить в воде и выбросить, избегая контакта с огнем.