Христиане римско-католического вероисповедания отмечают сегодня Крещение Господне.

Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной жизни крестили только взрослых людей, которые полностью прочувствовали веру в Бога и осознали в себе эту, по тем временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались.

Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет. После этого значительного новозаветного события он начинает проповедовать великую религию добра.

В этот день в костелах всего мира служат благодарственные молебны. После возвращения из костела семьи католиков приступают к позднему ужину.

В день Крещения Господня верующие всегда освящали воду, которой окропляли все комнаты, двор и хозяйственные здания. После таких ритуалов каждый человек старался вдоволь напиться святой водой, чтобы быть весь год здоровым, счастливым и веселым.

С этим праздником не связано никаких песен, гаданий, хороводов и специальных плясок, но бытует много поверий и примет. Например, хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми. Считалось, что и урожай они соберут первыми. Сено, на котором во время Коляд стояла кутья, постепенно отдавали домашним животным как средство от болезней.

По погоде, которая стояла на Крещение, люди пытались определить погоду будущего лета. Если Крещение выдалось ясным, солнечным и морозным, то говорили о возможности наступления горячего и жаркого лета.

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