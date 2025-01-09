В Беларуси продолжается подготовка к выборам Президента Республики Беларусь. Чтобы все избирательные процедуры прошли на высоком организационном уровне, по всей стране с членами участковых избирательных комиссий проходят тренинги. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

На тренингах членам избирательных комиссий разъясняются нормы избирательного законодательства и правильность выполнения избирательных процедур, моделируются условия работы участковой избирательной комиссии в период досрочного голосования и в день выборов.

Тренинги проходят по утвержденным ЦИК Беларуси методическим материалам, в том числе с использованием учебного видеофильма.