Только один бюллетень для голосования может быть выдан взамен испорченного. Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК Елена Балдовская, передает корреспондент БЕЛТА.
- ЦИК: для наблюдения за выборами Президента Беларуси аккредитованы наблюдатели из более чем 40 стран
- Штраф до 15 базовых величин. В ЦИК рассказали, почему запрещена съемка заполненного бюллетеня
- В ЦИК рассказали, как защищены бюллетени для голосования на выборах Президента Беларуси
- Белорусский Дом печати начал отгрузку в регионы бюллетеней для голосования на выборах Президента Беларуси
По ее словам, такие случаи имеют место быть, но не носят массового характера. «В основном люди понимают, как правильно заполняется бюллетень. Бюллетень содержит порядок и разъяснение его заполнения. Порядок размещается и в кабинках для голосования. Поэтому, в принципе, все достаточно понятно и ясно, — дополнила секретарь ЦИК. — В бюллетень будут внесены фамилии и данные о пяти кандидатах. Напротив каждого кандидата размещен квадрат. В одном из квадратов — напротив того кандидата, за которого вы голосуете, — необходимо поставить, например, галочку. В принципе, заполнение бюллетеня является достаточно простым процессом».