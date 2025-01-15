Только один бюллетень для голосования может быть выдан взамен испорченного. Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК Елена Балдовская, передает корреспондент БЕЛТА.

«Только один бюллетень для голосования может быть выдан взамен испорченного. Поэтому если по какой-то причине избиратель запутался или ошибочно поставил знак не в том квадрате в бюллетене, он может один раз обратиться в участковую комиссию, и она выдаст ему один бюллетень взамен испорченного», — отметила Елена Балдовская.

По ее словам, такие случаи имеют место быть, но не носят массового характера. «В основном люди понимают, как правильно заполняется бюллетень. Бюллетень содержит порядок и разъяснение его заполнения. Порядок размещается и в кабинках для голосования. Поэтому, в принципе, все достаточно понятно и ясно, — дополнила секретарь ЦИК. — В бюллетень будут внесены фамилии и данные о пяти кандидатах. Напротив каждого кандидата размещен квадрат. В одном из квадратов — напротив того кандидата, за которого вы голосуете, — необходимо поставить, например, галочку. В принципе, заполнение бюллетеня является достаточно простым процессом».

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.