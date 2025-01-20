Сегодня успешно завершилась проверка готовности комиссий по выборам Президента Республики Беларусь к голосованию. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Все участки для голосования обеспечены всем необходимым и готовы к началу избирательного процесса.

Досрочное голосование пройдет в стране с 21 по 25 января. Участки для голосования будут открыты с 12.00 до 19.00 без перерыва на обед.

На сайте ЦИК Беларуси работает сервис по поиску участков для голосования, где можно удобным и быстрым способом найти свой участок для голосования и данные об участковой комиссии (адрес, телефон). Информация о расположении участков для голосования с указанием их границ или перечня населенных пунктов, улиц, домов, входящих в границы участка, а также места нахождения участковых комиссий размещена на сайтах соответствующих исполнительных комитетов в разделе «Выборы Президента Республики Беларусь 26 января 2025 г.».

Получить бюллетень для голосования граждане смогут при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь. Кроме того, избиратели, включенные в списки, для получения бюллетеня могут предоставить один из следующих документов: военный билет (для военнослужащих срочной службы); служебное удостоверение работника государственного органа (организации); водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии в нем фотографии); билет учащегося, студенческий билет; справку органа внутренних дел, подтверждающую личность гражданина (в случае утраты, хищения) паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь.