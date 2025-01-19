Успешное и спокойное проведение выборов ­­Президента зависит не только от членов избирательной комиссии, ЦИК или сотрудников милиции, которые будут обеспечивать порядок. То, как в Беларуси пройдет 26 января, зависит от каждого из нас. Что же нужно делать, чтобы электоральный процесс был максимально комфортным? У нас есть ответ: просто соблюдайте правила, которые распространяются на каждого без исключения избирателя.

Вот о чем именно идет речь.

Алгоритм действий

Когда вы придете на избирательный участок, вас проверят по списку (для этого нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность), вы распишетесь напротив своей фамилии и тогда вам выдадут бюллетень. Получив его, вы идете в кабину для тайного голосования. Здесь важно помнить: в кабине может находиться только один избиратель. Казалось бы, все ясно, но по опыту скажем: ситуации бывают разные. Допустим, вы пришли голосовать с мужем или женой — это прекрасно! Но на несколько секунд (или минут, как вам будет угодно) со второй половинкой придется расстаться, чтобы в кабине все-таки быть одному. А вот если рядом с вами несовершеннолетний ребенок — лапочка дочка или внук-богатырь, можете заходить вместе с ним, потому что он не является участником избирательного процесса. Уже в кабине в бюллетене ставите знак (скажем, галочку) в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии кандидата, за которого голосуете. Сделав самостоятельный и осознанный выбор, на который никто не имеет права влиять, вы выходите из кабины и заполненный бюллетень опускаете в ящик для голосования.

Но если вдруг вы испортили бюллетень, можете попросить заменить его на новый (это работает только один раз).

Чего делать нельзя?

Запрещено фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень. Это связано с принципом тайны голосования. Если вы выставите на всеобщее обозрение то, как проголосовали в основной день выборов, то, по сути, осуществляете агитацию. А агитация 26 января уже запрещена. Если все-таки решили идти против правил, знайте, что это — административное правонарушение, оно влечет наложение штрафа на избирателя в размере до 15 базовых величин (до 630 рублей).

Запрещено выносить бюллетень за пределы помещения для голосования. Это не согласуется с самой процедурой голосования, потому что закон четко определяет, какие действия должен совершить избиратель на участке. Он получает бюллетень, выражает свое волеизъявление, и заполненный бюллетень по закону опускается в ящик.

Нельзя проносить холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и их муляжи, а также флаги и символику, не зарегистрированные в установленном порядке.

Нельзя появляться на территории избирательного участка в состоянии алкогольного опьянения, вести себя оскорбительно, создавать столпотворение: в целом приставать и мешать другим, нарушая общественный порядок, рабочий процесс и спокойствие людей.

Что может заменить паспорт?

♦ идентификационная карта

♦ биометрический паспорт

♦ военный билет (для военнослужащих срочной службы)

♦ служебное удостоверение работника государственного органа (организации)

♦ водительское удостоверение

♦ пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии в них фотографии)

♦ студенческий билет

♦ билет учащегося

♦ справка органа внутренних дел, подтверждающая личность гражданина (если вы вдруг потеряли паспорт)

Что делать, если нет возможности прийти на участок самому?

Избирательным кодексом преду­смотрено право в день выборов ­­Президента проголосовать на дому. Эта возможность касается тех, кто по уважительным причинам не может прийти на участок для голосования. Самый простой пример — вы приболели. Тогда вам необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию. Сделать это можно по телефону; устно; написать заявление, лично его принести или передать через знакомых, родственников или соседей.

Участковая комиссия на основании этих заявок будет организовывать голосование на дому в основной день выборов, 26 января. Такую заявку можно подать вплоть до 18:00 основного дня голосования.

ВНИМАНИЕ!

♦ право избирать вы приобретаете в 18 лет;

♦ придя на участок для голосования, вы должны иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность;

♦ вы можете проголосовать досрочно, начиная с 21 января;

♦ вы голосуете лично, голосование за других лиц запрещено;

♦ выбор вы должны делать самостоятельно, никто не может принудить вас голосовать за того или иного кандидата;

♦ при заполнении бюллетеня в кабинке запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего;

♦ при голосовании вы ставите любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого голосуете;

♦ если вы голосуете против всех кандидатов, поставьте любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от строки «Против всех кандидатов».

НАПОМНИМ!

С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах ­­Президента Республики Беларусь, 26 января — день выборов. Досрочно вправе проголосовать избиратели, которые по каким-то причинам не смогут прий­ти на участки 26 января. В период досрочного голосования участковые комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва. 26 января голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

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