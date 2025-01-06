Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси направил рождественское послание празднующим Рождество Христово 7 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.
Митрополит Вениамин отметил, что Церковь призывает всех желающих прикоснуться к великой тайне Боговоплощения, которая открывает великую истину о любви и милосердии Бога к человеческому роду. «Ибо только любовью к нам можно объяснить Его приход в мир, лишенный полноты общения с Богом, мир, исполненный греха, болезней и смерти. В эти дни мы с умилением созерцаем образ пещеры, в которой родился Богомладенец. Но эта пещера есть и свидетельство Его великого смирения, истощания, снисхождения к нам, как об этом говорит праздничное богослужение», — говорится в послании Патриаршего Экзарха.
Однако же без богоугодной и добродетельной жизни участие в Таинствах не принесет необходимых плодов. «И если мы соединим любовь к богослужению с исполнением Божественных заповедей, то каждый из нас сможет стать вертепом, в котором родится Христос, храмом, в котором будет пребывать Дух Божий», — отметил он.