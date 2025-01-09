Буда-Кошелевский РОВД напоминает порядок действия при обнаружении подозрительного предмета:

– категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;

– не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета;

– не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет до прибытия милиции;

– освободите от людей опасную зону в радиусе 100 м.

Помните! Внешний вид предметов может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

Признаки взрывного устройства:

– присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;

– шум (тиканье часов, щелчки) из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок);

– специфический запах;

– наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).

Если вы видели момент оставления предмета какими-либо лицами, постарайтесь максимально запомнить их внешность. Одежду, используемый транспорт, его номерные знаки. Указанные сведения окажут помощь в поиске и задержании данных лиц.

Необходимо помнить, что выполнение указанных требований гарантирует вашу безопасность.