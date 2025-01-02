О дополнительной поддержке семьям с детьми-инвалидами, которая появилась в Беларуси с 1 января 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что в рамках указа Президента «О социальной поддержке» детям-инвалидам в случае смерти одного из родителей устанавливается дополнительное повышение к пенсии (с учетом степени утраты здоровья) от 80% до 110% бюджета прожиточного минимума на душу населения (БПМ). Повышение по этому основанию предусмотрено также для инвалидов с детства I и II группы старше 18 лет, если кормилец умер до их совершеннолетия (в размере 110% и 95% БПМ соответственно).

Указом также предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту отцам детей-инвалидов (инвалидов с детства), которые самостоятельно воспитывают ребенка без участия матери.

Досрочная пенсия вместо матери будет назначена отцу при достижении им 58-летнего возраста, при условии подтверждения факта воспитания ребенка-инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия и наличия стажа работы не менее 25 лет, из которых не менее 5 лет — с уплатой страховых взносов (страховой стаж).