Выборы в Беларуси — это серьезное мероприятие, а не шоу. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 3 января во время встречи с доверенными лицами, передает корреспондент БЕЛТА.

О доверенных лицах

«Вы — доверенные лица действующего Президента в прямом смысле этого слова. Я исходил из того, обращаясь к вам с просьбой, чтобы вы были доверенными лицами, что я знаю вас лично. Более того, что вы в какой-то степени знаете меня. Было очень много предложений, и у многих людей было желание быть доверенным лицом. Вот мы были в областной детской клинической больнице, главный врач с такой обидой говорит: как это так, я прошлый раз был доверенным лицом, сейчас меня исключили. Дело не в том, что кого-то исключили или не исключили, немножко поменялся подход: меня должны знать хоть немного люди, но не в том плане, что по телевизору увидели, а были причастны к той или иной стороне политики Президента», — отметил глава государства.

«И я благодарен вам, что вы согласились на это. Обещаю, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша. Говорят: Батька, Батька, доверяем и прочее. Это самое страшное для Президента (думаю, что и для других тоже): доверие надо оправдывать. Тем более мне», — заявил белорусский лидер.

О рабочем графике в январе

Александр Лукашенко напомнил, что стартовал завершающий этап электоральной кампании — агитационный. «Вы будете главными действующими лицами. Откровенно говоря, у меня просто на это не будет времени», — сказал он.

Президент пояснил, что его рабочий график в январе будет наполнен традиционными мероприятиями. На Рождество Александр Лукашенко планирует посетить один из храмов. В эти же дни состоится церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента. «То есть целый комплекс текущих вопросов, без которых нельзя, которые стали традицией», — подчеркнул Александр Лукашенко. — Потом есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Надо встретиться с руководством Китая, чтобы определить нашу дальнейшую политику на перспективу. Это один из наших стратегических партнеров».

Ранее глава государства предлагал Китаю построить в Минске новое здание Национального исторического музея. «Там мне надо посмотреть еще музей китайский, ведь начали строить свой музей истории Беларуси. Надо этот великий музей посмотреть, есть на что», — отметил Президент.

О проблемах, которые волнуют граждан

«С другой стороны, я подбирал доверенных лиц еще и с тем прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же спихнете на кого-то или на Президента. Вам придется нести и в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация (что тут агитировать за Президента, его видят каждый день), главное — это получить обратную связь. Все-таки к вам будет самое большое доверие, самое большое внимание. И люди будут понимать, что вы до меня доведете те проблемы, которыми живет народ», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Еще на этапе сбора подписей люди передавали членам инициативной группы свои просьбы, пожелания, наказы. Как доложил нынешний руководитель штаба, председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько, их было около 500.

«Они проанализированы. Я не вижу там абсолютно никаких проблем. Это проблемы ЖКХ, благоустройство территорий (будущий год — Год благоустройства, поэтому нам придется этим заниматься серьезно), работа транспорта, состояние дорог. Мы ускорим эти процессы, — рассказал глава государства. — Но самоуспокоенность, которая сейчас у нас, особенно у «ябатек», ни к чему. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Тем более мы же с вами у власти: какое может быть расслабление. Если люди доверят дальше работать, нам же надо продолжать эту работу. Надо продолжать ту политику, которую мы начали. Я очень внимательно продумал все вопросы, которыми мы занимались. Я не вижу проблем, которые второстепенные, третьестепенные и ими не надо заниматься. Все проблемы, которыми мы занимались до сих пор, актуальны и в будущем».



Об инфляции и ценах

Президент подчеркнул, что не единожды обращал внимание на то, что наступивший 2025 год будет непростым. Как, впрочем, и во многих других странах региона, в том числе у главных торговых партнеров Беларуси. Например, в России, где ключевая ставка Центрального банка достигла уровня в 21% годовых, что существенно затрудняет получение займов на развитие для предприятий реального сектора экономики.

«Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Я понимаю, что «голой», чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что основные подходы к вопросам ценообразования в Беларуси известны, о них неоднократно заявлялось публично, поэтому ответственные лица в правительстве, а также другие заинтересованные, кому поручено заниматься этим вопросом, знают, что делать. «Эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия, — заявил он. — Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладывается в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят».

К слову, вопрос вывода финансовых средств за пределы страны — это, по словам Президента, еще одна из тем, которой предстоит заняться в ближайшее время. В первом приближении она уже обсуждалась на уровне главы государства, и, как докладывали ответственные должностные лица, особых проблем нет. Если и бывают подобные прецеденты, то суммы совсем незначительные.

«Вообще деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь. Потому что это деньги наших людей, трудом заработанные», — заявил Александр Лукашенко. По его словам, к данной теме необходимо вернуться еще раз в первой половине нынешнего года.

О качестве и благоустройстве

На встрече Александр Лукашенко также рассказал, что накануне поручил главе Администрации Президента подготовить два указа: о пятилетке качества и о Годе благоустройства страны.

«По-моему, я впервые указами буду детально поручать разбираться в этих вопросах. Будем откровенны, Год качества у нас прошел — мы, вроде бы, его и не заметили. Да, надо покритиковать СМИ, что они мало внимания уделяли. Но жизнь не предлагала СМИ эти вопросы, вот в чем проблема. Поэтому есть определенная белорусская формальность: «як-небудзь будзе». Не будзе як-небудзь, будзе як трэба», — подчеркнул глава государства.

По его словам, эти указы будут подготовлены в январе. «Люди должны знать, что же такое благоустройство, что надо сделать в процессе благоустройства. Работы море, мы должны вылизать страну. Это большие деньги, будем откровенны. Туристы едут к нам, ахают, охают: ой, как чисто, ой, как хорошо. Надо это дошлифовать», — сказал Президент.

«Проблем немало, вы их знаете. Я их обозначал не единожды: и ценообразование, и ЖКХ, и прочее. Надо это все довести до ума. Нужна четкая исполнительная дисциплина. Надо просто исполнять то, о чем мы договаривались. Это касается и вас, и чиновников в правительстве, Администрации Президента и так далее», — добавил Александр Лукашенко.



О стратегии беглых

Глава государства поручил уделить особое внимание тому, чтобы все действия штаба проводились в строгом соответствии с избирательным законодательством.

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: «Галасуем супраць усiх». Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже «супраць усiх». Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет — «супраць усiх». Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать — на этот вопрос уже несколько раз отвечали», — отметил Президент.

«Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там как Президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы — здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали — давайте будем работать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Поэтому надо соблюдать законодательство. Тем более какой смысл нам что-то нарушать и подставляться под критику», — сказал глава государства.



О западных наблюдателях и шоу для избирателей

По словам Президента, также необходимо определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей. «Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев (западных наблюдателей. — Прим. БЕЛТА) на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю. Я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут — пусть едут эти все западники. Не приедут — значит, не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, надо серьезно подумать, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите — смотрите», — предложил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что, скорее всего, западные наблюдатели приедут на выборы с уже заготовленными заявлениями: все плохо, конкуренции не было, не было шоу, как, например, в США.

«Не стреляли, ни в ухо не попали, ни в голову, упаси господь, и так далее — значит, плохо. Но вы поймите, это же не те, кто командует (командуют специальные центры принятия решений). Люди, которые приедут, — все-таки что-то человеческое же у них есть. Они же будут видеть реальную картину в Беларуси. Да, у них это шоу. У нас нет, у нас выборы — серьезное мероприятие. Поверьте, если бы надо было провести в виде шоу, мы бы такое устроили, что тут гремела бы вся страна. Но потом по инерции этот гром покатится аж до июля-августа, никто же работать не будет. А у нас ситуация не та, чтобы отдыхать. Время непростое, очень непростое», — резюмировал глава государства.