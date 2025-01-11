Это одна из наиболее высоко злокачественных и агрессивных опухолей, которая отличается непредсказуемостью, ранним метастазированием и способностью многократно рецидивировать.

Меланома – это злокачественная не эпителиальная опухоль, которая в 99% случаев развивается на коже, однако может встречаться на слизистых оболочках, сосудистой оболочке глаза, в желудке и даже кишечнике. Опухоль развивается из пигментных клеток кожи – меланоцитов. На сегодняшний день в мире отмечается рост заболеваемости меланомой. За 2023 год в Гомельской области выявлено 163 новых случая меланомы, заболеваемость составила 12,1 на 100 000 населения. Чаще всего болезнь развивается в возрасте 40-70 лет, однако за последние 10 лет редко, но отмечаются случаи меланомы среди лиц в возрасте 20-30лет. Смертность от меланомы за 2023 год отмечена у 47 пациентов.

Меланома наиболее часто развивается на месте существующего образования, развитие на неизмененной коже – довольно редкое явление, но встречается. Основные факторы риска — это наследственная предрасположенность, светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, большое количество родинок и пигментных образований, солнечные ожоги, чрезмерное увлечение загаром, особенно солярием.

Существует ряд признаков, наличие которых должно насторожить человека и обратиться на консультацию к врачу-дерматологу. В целях самодиагностики можно запомнить простое мнемоническое правило ABCDE:

A (asymmetry, асимметрия) — появление асимметрии образования;

B (boundary, контур) — наличие неровных, «рваных» краев и зазубренностей;

C (color, цвет) — неравномерность пигментации с наличием темных и голубоватых оттенков;

D (diameter, диаметр) — диаметр больше 6 мм;

E (evolution, изменение) — изменение с течением времени.

Для существующих на коже образований важно понять следующее: любые изменения (изменение цвета, формы, выпадение волос, изъязвление, выраженный вертикальный рост) – это повод для консультации у онколога или дерматолога. Также существует правило «гадкого утенка» — любое образование, выделяющееся, от остальных нужно показать врачу- дерматологу.

Основа диагностики меланомы – осмотр кожных покровов. Причем, обращать внимание следует на самые «труднодоступные» глазу места: кожа волосистой части головы, заушной области, спины, паховой области, межпальцевые промежутки, стопы.

Еще более достоверным методом диагностики выступает метод оптического увеличения образования и исследования мельчайших его структур прямо на теле. Но наиболее точный способ выявления меланомы – удаление пигментного пятна и его гистологическое исследование. В этом случае врач – морфолог исследует образование под микроскопом.

Как предупредить меланому? Достаточно помнить и соблюдать несколько простых правил:

откажитесь от посещения солярия;

загорайте «правильно». Оптимальное время для загара 9-11часов и 16-19 часов. Обязательно используйте солнцезащитные средства и увлажняйте кожу после загара. Носите солнцезащитные очки и головной убор;

регулярно, не менее 1 раза в год посещайте врача-дерматолога для осмотра и исключения новообразований кожи. При наличии факторов риска развития новообразований кожи – осмотр необходимо производить 2 раза в год;

не бойтесь удалять новообразования на коже, если доктор это рекомендует;

не занимайтесь самолечением, не применяйте тепловые процедуры и народные «примочки».

Помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить. На нулевой стадии меланомы выживаемость близка к 100%. Берегите свою кожу и будьте здоровы!

Гомельский областной клинический онкологический диспансер врач-онколог-хирург высшей категории, ассистент кафедры онкологии ГомГМУ, Алексей Сергеевич Яковенко