Для обеспечения тайны голосования в Беларуси приняты исчерпывающие меры, заявил журналистам начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларусь, член Научно-экспертного совета при ЦИК Беларуси Андрей Беляков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для обеспечения тайны голосования участковыми комиссиями будут приниматься исчерпывающие меры, которые будут направлены на реализацию этого права. Первое — рядом с голосующим не должен находиться кто бы то ни было. Право проголосовать имеет каждый избиратель лично. В Республике Беларусь исключено право голосования по доверенности, либо почтой, либо электронное голосование, в рамках которого невозможно соблюдать в полной мере тайну голосования, — отметил Андрей Беляков. — Второе — фото- и видеосъемка бюллетеня у нас также запрещена. Предусмотрен штраф. Кстати, эта норма предусмотрена во многих законодательствах мира. В некоторых странах, например в Израиле, Великобритании, США, вообще запрещено любое фото и видео на участке. То есть это также обеспечивает тайну голосования».

Кроме этого, на участках присутствуют наблюдатели, средства массовой информации, что также способствует соблюдению норм, предъявляемых к организации голосования, дополнил начальник центра.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января. Досрочно вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. В период досрочного голосования участковые комиссии работают с 12.00 до 19.00 без перерыва. 26 января голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.