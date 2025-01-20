Для обеспечения тайны голосования в Беларуси приняты исчерпывающие меры, заявил журналистам начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларусь, член Научно-экспертного совета при ЦИК Беларуси Андрей Беляков, передает корреспондент БЕЛТА.
«Для обеспечения тайны голосования участковыми комиссиями будут приниматься исчерпывающие меры, которые будут направлены на реализацию этого права. Первое — рядом с голосующим не должен находиться кто бы то ни было. Право проголосовать имеет каждый избиратель лично. В Республике Беларусь исключено право голосования по доверенности, либо почтой, либо электронное голосование, в рамках которого невозможно соблюдать в полной мере тайну голосования, — отметил Андрей Беляков. — Второе — фото- и видеосъемка бюллетеня у нас также запрещена. Предусмотрен штраф. Кстати, эта норма предусмотрена во многих законодательствах мира. В некоторых странах, например в Израиле, Великобритании, США, вообще запрещено любое фото и видео на участке. То есть это также обеспечивает тайну голосования».
Кроме этого, на участках присутствуют наблюдатели, средства массовой информации, что также способствует соблюдению норм, предъявляемых к организации голосования, дополнил начальник центра.