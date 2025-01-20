Процедура соблюдения тайны голосования с наличием шторки связана в меньшей степени, заявил журналистам начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларусь, член Научно-экспертного совета при ЦИК Беларуси Андрей Беляков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наличие или отсутствие шторок в кабине для голосования — насколько это соотносится с принципом тайны голосования? Здесь можно сказать абсолютно уверенно, что сама процедура соблюдения тайны голосования с наличием шторки связана в меньшей степени. Более того, в законодательствах практически всех государств наличие или отсутствие шторки никак не закреплено. Это, скорее всего, традиция, которая появилась в XIX веке в некоторых европейских государствах при голосовании в нашем понимании этого процесса, — рассказал Андрей Беляков. — Однако на сегодняшний день законодательство меняется, в том числе меняются и форматы голосования. И сегодня говорить о том, что шторка гарантирует тайну голосования, не совсем корректно».

Начальник центра отметил, что более 40 стран мира используют такой формат, как голосование по почте. «Обычной почте, не электронной. Очень сложно установить процесс заполнения бюллетеней — один избиратель это делал либо группа избирателей. Существует электронное, дистанционное голосование, где также вести речь о тайне голосования не совсем корректно. Есть еще голосование на дому. Кстати, эта норма присутствует в нашем законодательстве. В некоторых странах, предположим США, Великобритании, Китае, есть еще голосование по доверенности, — подчеркнул он. — Более того, многие государства на сегодняшний день отказываются не только от шторок, но и от кабин для голосования. То есть используют настольные мобильные ширмы, которые очень удобно установить на стол и организовать процесс голосования в любом помещении. Причем этот опыт используется в США, Германии, Польше, Японии».

«Мы можем говорить о том, что наличие шторки на кабине для голосования никоим образом не влияет на соблюдение тайны голосования, поскольку в законодательстве четко прописано, что тайна голосования — это процесс, когда каждый голосует лично, присутствие посторонних лиц не допускается. Задача — обеспечить именно этот формат голосования в соответствии с законодательством, — дополнил Андрей Беляков. — Мы можем говорить еще и о том, что отсутствие шторки — это профилактика распространения вирусных инфекций. Еще один немаловажный фактор: есть страны, где шторка допускается, предположим, в Великобритании, Индии, но все бюллетени имеют свои уникальные номера, и эти номера проставляются при выдаче бюллетеней. То есть при необходимости члены комиссии могут установить, кто за кого голосовал. В этом случае наличие или отсутствие шторки никак не влияет на реализацию принципа тайны голосования. Опыт проведения выборов во многих странах показывает, что на сегодняшний день, учитывая разные форматы голосования, шторка — это анахронизм, некая история, которая сегодня прямого влияния на соблюдение тайны голосования не предполагает».

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января. Досрочное голосование пройдет за 5 дней до выборов с 21 по 25 января. Досрочно вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. В период досрочного голосования участковые комиссии работают с 12.00 до 19.00 без перерыва. 26 января голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.