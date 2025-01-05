Президент Беларуси Александр Лукашенко еще пять лет назад предупредил: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. Запад к белорусскому лидеру не прислушался, и сейчас его предупреждение воспринимается совершенно иначе. В этом выпуске YouTube-проекта БЕЛТА «Как это было» мы с вами вернемся на пять лет назад и вспомним, какими событиями белорусам (и не только) запомнился год 2019-й.

Согласитесь, пять лет — срок совсем небольшой. Но сегодня, оглядываясь на 2019 год, кажется, что это было в другой жизни. Тогда мы еще не знали, что такое коронавирус. Еще не столкнулись с самой агрессивной в нашей истории попыткой госпереворота. И еще не чувствовали дыхание войны прямо у наших границ.

Беларусь в 2019 году стала, можно сказать, центром сразу нескольких масштабных событий — политических, культурных, спортивных. Начнем с политических. В нашей стране прошла международная конференция под названием «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Заметьте, как название перекликается с первой предвыборной программой белорусского лидера. В Беларуси это сделать удалось. Но чтобы отвести от края пропасти целый регион, нужно было работать сообща. Жаль, к Александру Лукашенко тогда не прислушались.



«Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть. К сожалению, приходится признать, что у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием. Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед. В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и «ястребов», что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы», — сказал Президент, выступая на конференции.

Александр Лукашенко предупредил: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. Тогда могло показаться: о каком локальном конфликте идет речь, какая ядерная война? Спустя пять лет это уже реальность, в которой мы с вами живем. К счастью, до ядерной войны дело еще не дошло. Но система безопасности в Европе не просто сбоит — она не работает. И теперь эти слова Президента Беларуси воспринимаются совсем по-другому. Если мирные инициативы Беларуси и других стран продолжат игнорировать на Западе, то ядерный апокалипсис уже не будет казаться чем-то фантастическим.

Но Беларусь была еще и центром масштабных спортивных событий. Мы сейчас про II Европейские игры. На время состязаний Минск стал в каком-то смысле спортивной столицей Европы. Фан-зоны, сувенирные лавки, болельщики из самых разных стран… Кстати, для них специально ввели безвизовый режим въезда в Беларусь. Вот что такое спорт без границ! И такая практика у нас применяется регулярно. Сейчас по безвизу к нам в любое время года могут приехать жители около 40 стран Европы.

