Январь в Беларуси объявлен месяцем религиозного туризма, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

В этот месяц будут проходить мероприятия, которые познакомят с богатым духовным и культурным наследием страны. План включает пресс-конференции, семинары, круглые столы, туры, экскурсии, презентации и др.

«Беларусь с ее многовековой историей и глубокими религиозными традициями является местом, где различные конфессии мирно соседствовали и развивались на протяжении веков, — отметили в Национальном агентстве по туризму. — В республике представлено около 1400 религиозных объектов, включенных в туристические маршруты. Из них 400 — в Брестской области, 50 — в Гомельской, 460 — в Гродненской, 123 — в Минской, 69 — в Могилевской и 20 — в Минске».

Религиозный туризм — это особый вид путешествий, который выходит за рамки обычного отдыха и познания. Он связан с духовными исканиями, паломничеством к святым местам, изучением религиозных традиций и культурного наследия. Это путешествие может быть вызвано личными убеждениями, желанием укрепить веру, почтить память святых или просто прикоснуться к истории разных религий.

В период месяца религиозного туризма Национальное агентство по туризму рекомендует посетить уникальные святые места: Спасо-Преображенскую церковь и Софийский собор в Полоцке, Борисо-Глебскую (Коложскую) церковь в Гродно, Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве, культовые сооружения оборонного типа в д.Камаи Поставского района, д.Мурованка Щучинского района, д.Сынковичи Зельвенского района, деревянные церкви Полесья.