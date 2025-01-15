15 января с 10.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Гомельская область, Светлогорский р-н, г.п.Паричи, ул.Пролетарская, д.26 (Паричский сельский исполнительный комитет).

Личный прием будет проходить по предварительной записи в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 по 17.30 по телефону: 8-02342-5 39-43, 8-02342-7-15-53.