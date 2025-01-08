Средняя глобальная температура составила 15,1 градуса Цельсия, что на 0,72 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 0,12 градуса выше показателя 2023 года.

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года, сообщила европейская Служба по изменению климата Copernicus.

«Все международные наборы данных о глобальной температуре показывают, что 2024 год стал самым теплым годом с начала наблюдений в 1850 году», — заявил директор Службы по изменению климата Карло Буонтемпо.

Уточняется, что средняя глобальная температура составила 15,1 градуса Цельсия, что на 0,72 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 0,12 градуса выше показателя 2023 года, предыдущего самого жаркого года за всю историю наблюдений.

Таким образом, 2024 год стал первым годом, когда был превышен средний показатель «доиндустриального периода» (1850-1900 годы) на 1,5 градуса Цельсия. Каждый месяц с января по июнь 2024 года был теплее, чем тот же месяц предыдущего года. Лето 2024 года также стало самым жарким за всю историю наблюдений, рекорд температуры был зафиксирован 22 июля.

Карло Буонтемпо заявил, что быстрые и решительные меры позволили бы изменить такое развитие климатической ситуации в будущем.