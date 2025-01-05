5 января в 01.50 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в п. Бадерый Буда-Кошелевского района по ул. Мира.

В результате пожара уничтожены хозяйственная постройка и имущество в доме, закопчены потолочное перекрытие и стены в доме. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает:

Необходимо быть предельно внимательными и осторожными с огнем, не курите в домовладении, вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а только в специально отведенных для этого местах.

Помните, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, незамедлительно вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112, так как потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.

Помните: ваша безопасность в ваших руках.