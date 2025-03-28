Уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси с 29 марта изменяется на 2 копейки, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,4, АИ-95-К5-Евро — B2,5, АИ-98-К5-Евро — Br2,72, дизельного топлива — Br2,5.

О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. В концерне «Белнефтехим» рост цен объяснили так: «С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года».