Белорусские спасатели из республиканского отряда специального назначения (РОСН) «ЗУБР» рассказали, как будут проходить поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Мьянме. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

«В терпящую бедствие страну прибывают два отделения и командование. Первое отделение занимается обустройством лагеря, второе — отправляется на разведку или на выполнение поставленных задач. По мере выполнения работ будет осуществляться смена. Аварийно-спасательные работы будут проходить в режиме нон-стоп. Даже смена личного состава производится на рабочих участках», — рассказал главный оперативный дежурный РОСН «ЗУБР» Сергей Новичук.

Врач отряда Юрий Гелеклиди указал на то, что в лагере будет обустроен медицинский пункт для оказания первой помощи заблокированным под завалами людям. «Для этого у нас есть необходимое оборудование и (убрала лишний пробел) медикаменты. Мы можем проводить иммобилизацию, противошоковые мероприятия, обезболивание», — добавил он.

В зоне бедствия спасатели будут использовать видеоэндоскопы и радары-детекторы для дистанционной работы, бензо- и электроинструменты для работы в труднодоступных местах, альпинистское снаряжение для работы на высоте. Также для поисково-спасательных действий в зоне землетрясения в Мьянме будут задействованы кинологические расчеты спасательного ведомства.

«Служебные собаки будут проводить разведку на наличие живых людей под завалами. Когда собака обозначает, спасатели начинают доставать человека», — отметил начальник кинологической службы МЧС Арслан Сехетов.

Он также уверен, что спасатели и их четвероногие напарники полностью готовы к выполнению задач. «Мы прекрасно понимаем, что будет тяжело, но готовы выполнить любую задачу. Нужно будет привыкнуть к смене климата, потому что в Мьянме 35 градусов тепла. Собакам потребуется небольшая адаптация. Но они уже достаточно опытные, и думаю, что проблем не будет», — подчеркнул Арслан Сехетов.

