С 8 апреля РУП «Белтелеком» повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги: стационарный широкополосный доступ в интернет (ByFly), пакеты услуг электросвязи, «Видеоконтроль», предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к интернету, объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов, постоянный доступ в интернет на базе сетей 2G/3G, эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ, доступ к платформам и «Умная остановка».

С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Белтелекома».