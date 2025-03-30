Ветрянка чаще встречается у детей, но может поражать и взрослых: у них заболевание протекает тяжелее. Основные симптомы: повышение температуры (обычно до 38-39°C); сыпь в виде пузырьков на коже и слизистых оболочках, сопровождающаяся зудом; слабость, головная боль, потеря аппетита. Передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре), при прямом контакте с жидкостью из пузырьков сыпи.

Как отметили в райцентре гигиены и эпидемиологии, к профилактике данной болезни относятся: вакцинация (она рекомендуется детям, не болевшим ветрянкой, и взрослым, не имеющим иммунитета к вирусу); изоляция больного; гигиена (частое мытье рук, особенно после контакта с больным или его вещами).

«Осложнения ветряной оспы: бактериальные инфекции кожи (из-за расчесывания сыпи), пневмония, энцефалит (редко, но возможно, особенно у взрослых и людей с ослабленным иммунитетом). После перенесенной болезни формируется пожизненный иммунитет. Однако вирус остается в организме и может в будущем вызвать опоясывающий лишай (герпес Зостер)», – подчеркнула врач-эпидемиолог райЦГЭ Наталья Грудачева.

По вопросам иммунизации против ветряной оспы можно обратиться по телефону 7-72-92 либо в ближайшее лечебное учреждение.