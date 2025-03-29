Предприниматели, которые ведут бизнес на границе с Беларусью, провели акцию протеста в центре города Белосток. Об этом сообщает радиостанция Polskie Radio Bialystok.

По информации радиостанции, акция была организована польским объединением предпринимателей «Объединенный восток». Протестующие требовали восстановления приграничного движения в Подляском воеводстве. Они несли два символических гроба: один с надписью «Подляское хозяйство», другой с некрологом «Подляское хозяйство трагически погибло — 10 февраля 2023 года». Это дата закрытия пункта пропуска «Бобровники».

Одна из организаторов протеста перед началом марша заявила, что акция является протестом и манифестом против «пассивности польского правительства, премьер-министра и министров в их усилиях по восстановлению трансграничного движения в Подляском воеводстве» и, как она выразилась, против «отсутствия участия в подготовке необходимой помощи пострадавшему региону».

«Закрытие приграничного сообщения в нашем регионе вызвало волну увольнений и банкротств в различных секторах экономики. Главное статистическое управление опубликовало данные за январь 2025 года по экономике Подляского воеводства. Розничные продажи в нашем регионе снизились на 5,4%. Это означает, что по сравнению с 2024 годом подляские предприниматели реализовали товаров на 972 млн злотых меньше», — заявила она.

Она также добавила, что, несмотря на встречи с правительством, проблема остается нерешенной.

«Только в Подляском воеводстве были закрыты автомобильные пограничные переходы. Между тем в Люблинском воеводстве розничная торговля с Беларусью продолжает осуществляться без каких-либо препятствий. Наши действия до сих пор, такие как участие в парламентских комитетах и встречи с министрами и членами парламента, представляющими наше воеводство, не принесли никаких результатов. Мы чувствуем себя озлобленными и обманутыми», — цитирует Polskie Radio Bialystok слова одной из организаторов акции.

Она также призвала принять участие «в протесте против пассивности польского правительства» всех, кому небезразлична судьба Подляшья.

belta.by